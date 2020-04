Hon skapade det svenska deckarundret

Maj Sjöwall har avlidit. Hennes och Per Wahlöös böcker är tidlösa klassiker.

Foto: Johan Nilsson/TT

Maj Sjöwall avled tidigare i veckan, 84 år gammal. Tillsammans med Per Wahlöö skapade hon den svenska deckarboom som numera är en världsindustri. De tio böckerna om Martin Beck och hans kollegor som gavs ut under 60- och 70-talet var stilbildande. Även internationellt har Sjöwall/Wahlöö spelat en stor roll, som inspiration och förebilder för senare generationer kriminalförfattare.

För egen del betydde duons böcker mycket för mig i tonåren. De var en viktig del av den litteratur som på allvar gjorde mig till en läsande människa. Det enkla, raka språket. Den lågmälda realismen i miljöskildringarna och dialogen. Humorn. Ja, det finns faktiskt en djupt ironisk humor som klangbotten genom hela serien. Jag läser fortfarande om böckerna ibland. Kvaliteten i dem är tidlös.

För tio år sedan intervjuade jag Maj Sjöwall. Då var jag kulturchef på Svenska Dagbladet och det hade varit tyst om Maj Sjöwall under flera decennier. Få intervjuer, få framträdanden. Men när engelska The Guardian uppmärksammade henne med en artikel ringde jag och frågade om vi kunde ses för en intervju. Maj Sjöwall var skeptisk, men gick motvilligt med på det. Senare förklarade hon att hennes tveksamhet berodde på att SvD ”var en borgarblaska”.

Vänsterperspektivet var viktigt för henne. En kritisk syn på samhället genomsyrar serien om Martin Beck och Maj Sjöwall och Per Wahlöö gav den ett övergripande namn, ”Roman om ett brott”, och brottet var socialdemokraternas svek mot arbetarklassen, förklarade Maj Sjöwall i SvD-intervjun. Hon sade också: ”Vi var marxister och visst, ibland väldigt naiva, men man ska komma ihåg att Vietnamkriget pågick de tio år vi skrev våra böcker, det fanns en upprorsanda bland ungdomen och vi upptäckte att det gick att skriva underhållningslitteratur som samtidigt innehöll en samhällsanalys.”

SvD-intervjun fick stort genomslag och sedan hade jag förmånen att möta Maj Sjöwall i flera offentliga sammanhang, bland annat i ett scensamtal på Bokmässan. Vi anlitades också när det arrangerades en Martin Beck-resa på Göta kanal. Där samtalade vi med övriga passagerare som publik om den första boken i serien, ”Roseanna”. Mordoffret i den boken hittas just vid en av slussarna nära Motala och Maj Sjöwall berättade att det var under en sådan kanalresa som hon och Per Wahlöö (som avled 1975, 49 år gammal) fick idén till just den historien.

Maj Sjöwall gästade så småningom också Borås, som hedersgäst vid utdelningen av Borås Tidnings Debutantpris. Jag hämtade henne vid stationen och när vi sedan passerade det betonggrå polishuset utropade hon: ”Sådär ska ett riktigt polishus se ut!”.

Maj Sjöwall gjorde stor succé vid scensamtalet i Borås. Hennes kärva drastiska humor och illusionslösa syn på livet var lätt att ta till sig. Men hon gav också uttryck för en stolthet över att vara den som tillsammans med Per Wahlöö förnyade den svenska kriminallitteraturen. Det gjorde de med tio romaner som fortfarande är oöverträffade i genren.