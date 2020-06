Högt tonläge i Bard-debatt

Fakta

Alexander Bard slog igenom i början av 1980-talet som dragshowartisten Barbie med låten "Prostitution twist". Han har skrivit låtar åt artister som Agnetha Fältskog, Arvingarna och var med och skrev "En dag", som Tommy Nilsson vann Melodifestivalen med 1989.

1987 bildade han Army of Lovers, tillsammans med Jean-Pierre Barda och Camilla Henemark. Bandet fick sitt internationella genombrott med "Ride the bullet" 1990. Han var en av producenterna bakom gruppen Alcazar och bildade 2003 gruppen Bodies Without Organs, som medverkade i Melodifestivalen flera gånger innan den splittrades 2009.

Han var medlem i "Idol"-juryn 2011–2015 och "Talang"-juryn från 2016. Han har även engagerat sig politiskt, bland annat inom dåvarande Folkpartiet och på senare tid partiet Medborgerlig samling. Han startade det virtuella nätverket Liberati 2008 och har ofta kritiserats för sina uttalanden. I januari 2020 krävde Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski och Sydsvenskans chefredaktör Pia Rehnquist att Bard skulle sparkas från sina uppdrag på TV4, då han medverkat i en högerextrem debatt med bland annat partiet Alternativ för Sverige.