Höga toppar i litterärt svajig novellsamling

Det är alltid lika spännande när internationella litterära storheter släpper något nytt på svenska. Den brittiskfödde författaren Zadie Smith behöver förstås inte någon närmare presentation. Ändå bör kanske nämnas att hon efter genombrottet med romanen ”Vita tänder” för tjugo år sedan har skrivit flera kritikerrosade romaner. Och nu kommer den stundtals starka novellsamlingen ”Grand union”, i svensk översättning av Niclas Nilsson. 19 väldigt olikartade berättelser, både vad gäller innehåll och litterär kvalitet, har flyttat in under en titel. Några är nyskrivna men flera av dem har tidigare publicerats i ”The New Yorker” och andra tidskrifter.