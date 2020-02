Historieböcker att hålla utkik efter i vår

Foto: Pressens Bild

Varje år är det samma problem, när bokförlagens kataloger dyker upp. Hur ska jag egentligen hinna läsa alla historieböcker (och andra böcker) jag skulle vilja hinna med? Spoiler: Det går inte.

År 2017 publicerade litteratursajten Lit Hub en uppmärksammad artikel med rubriken ”How many books will you read before you die?” (Hur många böcker kommer du att läsa innan du dör?) Svaret är deprimerande för alla bokälskare med sina växande staplar av påbörjade, halvlästa eller väntande böcker: knappt 5000 titlar är vad man hinner med under ett helt liv, som mest – om man är en snabb och ivrig läsare som aldrig tappar orken.

Dystert, eller hur? Fast beror det på insikten att det finns en fysisk gräns för ens vetgirighet? Eller bara på att man blir påmind om sin egen dödlighet, vad vet jag?

Nåväl, den som läser får se. Skämt åsido.

Själv har jag alltid ett extra gott öga till utgivningen av historieböcker och trålar ständigt bokhandelshyllorna efter nya spännande titlar. de svenska förlagens vårutgivning av historisk litteratur bjuder också på intressanta grejer.

För den som vill läsa om historiska kvinnor finns det flera intressanta titlar att se fram emot, däribland två böcker om författaren och feministen Elin Wägner, den ena av Per Wirtén och den andra av Ulrika Knutson, samt en biografi om Jenny Lind. Vidare är en bok av historikern Karin Tegenborg Falkdalen om svenska drottningar samt en av Marie Louise Flemberg om adelskvinnan Kristina Gyllenstierna som försvarade Stockholm mot Kristian II:s trupper.

Idrottsintresserade kan också vänta sig ett par titlar, dels en om svensk idrottshistoria, dels en biografi om den legendariske löparen Gunder Hägg.

Män, kungar och krig utgör som vanligt ett stort inslag bland de populärvetenskapliga historieböckerna (något som undertecknad också har bidragit till i sin roll som författare...). Det kommer dock relativt få titlar om andra världskriget i bokfloden, kanske håller intresset på att ebba ut eller så har läsarna blivit mer svårflörtade?

Ett starkt förhandstips bland de krigshistoriska böckerna är dock utan tvekan historikern Lars Ericson Wolkes: Stridens verklighet: Döden på slagfältet i svensk historia”.

En annan tyngdpunkt har utgjorts av böcker om förintelsen, med anledning av att det är 75 år sedan Auschwitz och de andra nazistiska lägren befriades, däribland flera titlar av och om överlevande från förintelsen, såsom Eddy de Winds ”Jag stannade kvar i Auschwitz” och Bernt Hermeles och Cato Leins uppmärksammade ”Överlevarna”.

Den brittiske författaren Stephen Fry är alltid en fröjd att läsa och i april kommer hans bok om grekiska myter ut på svenska, den har redan haft stor framgång på den engelska bokmarknaden.

Foto: Gregorio Borgia

Slutligen kan man slå ett slag för Lundaförlaget Historiska Medias nya bokserie ”Världens dramatiska historia” som i kortfattad och lättsmält bokform (knappt 170 sidor) levererar skilda historiska teman. För närvarande domineras den utgivningen av den alltid produktive historieprofessorn Dick Harrison, som även är aktuell med ett rikt illustrerat verk om svensk medeltid.

Inbitna historieintresserade som vill sprida sin passion till andra skulle för övrigt kunna använda de behändiga ”Världens dramatiska historia”-böckerna som första tjacket för att locka in en intet ont anande vän eller anhörig på historieboksmissbrukets väg. Det ni!