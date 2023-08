“High school musical”-serien avslutas

Skådespelarna från ”High school musical: the musical: the series"; Matt Cornett, Joshua Bassett, Sofia Wylie och Olivia Rodrigo, vid premiären av seriens tredje och näst sista säsong. Arkivbild.

Skådespelarna från ”High school musical: the musical: the series"; Matt Cornett, Joshua Bassett, Sofia Wylie och Olivia Rodrigo, vid premiären av seriens tredje och näst sista säsong. Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Efter fyra säsonger tar Disney+-serien ”High school musical: the musical: the series" slut, skriver New York Times.