Here not here ett måste för den som gillar immersiv scenkonst

Mycket är annorlunda när vi seglar in i entrén denna kylslagna premiärkväll. Vi har uppmanats komma i god tid, ta med legitimation och vaccinpass. Coronan tvingar oss till underkastelse och gleshet. Personal i svarta munskydd vimlar i foajén och håller ett vakande öga på avstånd. Vi delas in i grupper om 19 personer efter den tidsslot vi tilldelats och informeras om att vi på utsatt klockslag ska samlas under båten en bit in lokalen.