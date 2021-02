Hårdrockstipsen: The Pretty Reckless med inslag av sleaze, grunge och country

Album: Death by rock and roll

Sångerskan och gitarristen Taylor Momsen har lämnat Jenny från ”Gossip girl” långt bakom sig. Bandets fjärde album låter mer västkust än New York, med inslag av sleaze, grunge och country. Klichéerna leks med, ”Standing at the wall” blir som en Lady Gaga-filmballad, ”So it went” (med Tom Morello) en kampsång och ”25” en Bond-låt. Uppiggande och underhållande.