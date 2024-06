All kontakt mellan Borås Tidnings kulturredaktion och David Molander har präglats av motsägelser. Det var konstnären själv som först informerade oss om att det finns en köpt bild på Linda Skugges anus i ett av verken på konstbiennalen. Därefter ångrar han sig, säger att bilden på rumphålet är borttagen och vädjar om att det inte ska bli omskrivet, något vi inte tillmötesgick på grund av nyhetsvärdet. Under tisdagen ändrar han sig igen och säger först att bilden på Linda Skugges anus eventuellt är kvar i miniatyren, och ett par timmar senare uppger han att den är kvar. Det är alltså nuläget. Vem vet när David Molander ändrar sig igen?

Do I contradict myself?

Very well then I contradict myself,