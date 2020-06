Här är Sommartorsdagarnas förband

Foto: Pressbild

Precis som vanligt inleder en grupp lokala artister Sommartorsdagarna. Ett av förbanden är duon LVSN, som har nått miljonlyssningar på Spotify med sina låtar.

– Känns sjukt kul att få möta publiken här hemma, säger Viktor Nuorimaa i duon som är förband till Molly Hammar den 16 juli.

LVSN må vara ett relativt okänt namn i Borås, men nog har folk hört deras låtar. Singeln ”Strangers” har nått över en miljon strömningar på Spotify, och senaste singeln ”Honest” är snart uppe i 600 000 lyssningar. Inte dåligt för en duo som började göra musik ihop för bara två år sedan efter att båda börjat jobba för DHL.

– Det var ganska roligt, han är ju två år yngre än mig och jag hade precis börjat jobba där, och så kom han in som sommarjobbare samma år. Vi klickade direkt, och han har producerat musik tidigare så vi bestämde oss för att göra något ihop, säger Viktor Nuorimaa.

I dag har de studio i Medborgarskolans lokaler, där de producerar sin musik – deep house, elektronisk musik som karaktäriseras av ett lugnare tempo än den traditionella housemusiken. Eller ”gött grove”, som Viktor Nuorimaa beskriver det. Och det verkar funka bra hos publiken. Numera har duon drygt 460 000 lyssningar per månad via Spotify, mycket tack vare skivbolaget Strange fruits som fått in flera av låtarna på stora spellistor.

Tanken den här sommaren var att ge sig ut och spela och möta publiken i Sverige.

– Vi hade en hel rad spelningar på gång, men det blev ju inte så nu. Därför känns det sjukt kul att vi får göra det här och får etablera en kontakt med publiken här hemma.

Hur skulle du beskriva er spelning på Sommartorsdagarna?

– Det kommer vara lycka, energi och bara massa glädje.

Foto: Pressbild

LVSN är förband till Molly Hammar den 16 juli. Först ut på Sommartorsdagarnas digitala scen den 2 juli är rapparen Hamza, som bor på Hässleholmen i Borås och ofta sjunger om kärleken till kvarteret. Den 9 juli är det Saga Ludvigsson, som tog sig långt i TV4:s ”Talang” för två år sedan. Hon är förband till Anis Don Demina. Trion i SuperEgo utlovar tung rock med svenska texter den 23 juli. Sist ut bland förbanden den 30 juli är Interstate 40 rhythm kings, som även tidigare har agerat förband på Sommartorsdagarna. Den här gången kliver de på scenen strax före Movits!.