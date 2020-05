Här är Eurovisionbidragen som strömmas mest

Foto: Jessica Gow/TT

Ingen officiell vinnare kommer att koras i Eurovision Song Contest 2020. Men sannolikt hade det gått väldigt bra för Island, enligt Spotifys lyssningsstatistik.

Lördagen den 16 maj skulle ha varit den stora dagen för alla schlager- och Eurovisionfantaster. Eurovision Song Contest-finalen i Rotterdam skulle då ha ägt rum.

Men en pandemi kom i vägen, och tävlingen fick ställas in.

Att sia om vilket land som hade kunnat vinna är kanske inte helt lätt, men Spotify tror sig ha ett hum om hur det hade kunnat sluta. Åtminstone om publiken fick bestämma.

I en sammanställning som baseras på hur många lyssningar varje bidrag fick globalt på Spotify mellan den 26 februari och 10 maj i år har strömningstjänsten plockat fram publikens favoriter.

Islands bidrag "Think about things" med Daði Freyr & Gagnamagnið hamnar högst upp på listan, och följs av Litauens "On fire" med The Roop och Tysklands "Violent thing" med Ben Dolic på en andra respektive tredjeplats.

Det svenska bidraget "Move" med The Mamas hamnar på en sjätteplats.

Spotify har även listat Eurovisionlåtarna med flest lyssningar någonsin på plattformen. Där blir det dubbelt svenskt i topp i form av Loreens "Euphoria" och Måns Zelmerlöws "Heroes".