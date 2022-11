Under en av sommarens skönaste dagar var jag för första gången i Dalhalla för att lyssna på bluegrass-ikonen Alison Krauss och Led Zeppelin-legenden Robert Plant. Tillsammans har de i två album tagit sig an blueslåtar från förr. Deras röster vindlar intimt runt varandra och slår an något i mig som jag har svårt att sätta ord på. Live är det så makalöst vackert. Denna sommarnatt vill jag aldrig att konserten ska ta slut.