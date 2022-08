Stalin kallade författarna för ”själens ingenjörer” och reducerade dem till lydiga arbetare i den sovjetiska propagandafabriken. Det mesta av den skönlitteratur som producerades i Sovjetunionen är därför extremt ointressant och lyckligtvis bortglömd. Men det förekom också några kortare perioder av större konstnärlig frihet, under de tillfälliga politiska ”tövädren” – dels några år på 1920-talet, dels under Chrustjovs ”avstalinisering” i slutet av 1950-talet. Men det var bara tillfälliga andningshål innan tumskruvarna drogs åt igen för författare och konstnärer.

Många författare som spärrats in eller mördats under Stalintiden blev rehabiliterade, såsom Osip Mandelstam, som år 1938 hade dött i ett straffläger. Författare som gått i landsflykt, till exempel Aleksandr Solzjenitsyn, återfick medborgarskapet.

Åtskilliga av författarna i denna första våg av glasnost-romaner fokuserade på sovjetsamhällets problem och blinda fläckar, särskilt under Stalinåren. Men det blev också möjligt att kritiskt skildra problemen i det samtida samhället, utan att linda in samhällskritiken i exempelvis fantasy- och science fiction-berättelser som, varit så populärt i sovjetlitteraturen. En som tog denna möjlighet var den senare nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj, vars böcker ”Kriget har inget kvinnligt ansikte”, ”De sista vittnena” och ”Zinkpojkar” kom ut under Gorbatjovs år vid makten.