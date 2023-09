Det är inte Sadaf Ahmadis konstverk som är farligt för boråsarna och det svenska samhället. Det som är farligt är när konst konformeras och avväpnas, eller när debatten och diskussionen som följer i konstens spår tystas. Konsten och det fria samtalet är just precis det som kännetecknar ett demokratiskt samhälle.

Men rädslan för islamister är förståelig och relevant. Det är inte första gången konstutställningar stoppas. I Höganäs pågår just nu en utställning med Lars Vilks konst, där hans mest kända verk lyser med sin frånvaro.

Boråsbeslutet är det första exemplet på konst som stoppas efter att säkerhetspolisen höjt terrorhotnivån i Sverige och statsministern manat alla att vara extra vaksamma. Att kalla kulturchefen Ida Buréns agerade fegt – jag skulle inte använda det ordet. Jag tolkar det snarare som att det handlar om en missriktad välvilja, ett försök att göra rätt, som blev motsatsen. Det är en fruktansvärt dålig idé att låta rädslan styra vårt samhälle. Det leder rakt in i en återvändsgränd som kommer att vara svår att ta sig ur. Koranbrännares inflytande blir varken större eller mindre än vad det omgivande samhället ger dem tillåtelse till.

Känslan är att rädslan för verket har fötts inifrån Kulturhuset och sedan förstärkts av CKS, Centrum för kunskap och säkerhet. Fick CKS en helt öppen fråga? undrar jag. Eller var det representanter från en övernitisk förvaltning som kontaktade dem och ledde in på spåret att konsten skulle vara farlig på något sätt. Det skulle jag bra gärna vilja ha svar på. De frågorna kunde jag ha ställt till Ida Burén när jag intervjuade henne i tisdags.

Och detta att konstnären fick höra att man funderade över möjligheten att kapsla in verket i tyg för att minska exponeringen. Så utomordentligt feltänkt – när verket just handlar om hur unga kvinnor tvingas in bakom tyg, i Iran.