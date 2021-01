Goat Girl blickar inåt på ”On all fours”

På sitt debutalbum, som kom 2018, låg Goat Girls fokus på politik och samhällskritik. På sitt andra album, ”On all fours”, har tjejerna från London testat nya teman. De blickar inåt, och texterna handlar istället om ångest, depression och mental hälsa. ”I don’t wanna be on those pills, I think they numb the way you feel”, sjunger de nonchalant i låten ”Anxiety feels”.