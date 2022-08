Girl In Red höjer ribban

Norska Girl In Red, eller Marie Ulven som hon egentligen heter, slog igenom för en bred publik med förra årets debutalbum ”If I could make it go quiet”. Spelningen på Way Out West är hennes enda nedslag i Sverige under 2022 och det räcker med en snabb blick runtom Azaleascenen för att se att hennes indiepop väcker publikens intresse.