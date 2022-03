Ghost underhåller – på gott och ont

Producenten Klas Åhlund, mest känd för sitt samarbete med Robyn, var producent och låtskrivare redan på tredje plattan, och jobbar här med Peter Svensson från The Cardigans i ”Griftwood” som återuppväcker 80-talets torra Van Halen-gitarr. Jocke Berg från Kent är inblandad i glatt galopperande ”Kaisarion” och musikal/pudelrock/ormviskar-eposet ”Respite on the Spitalfields”. De mer traditionella Ghost-låtarna ”Hunter’s moon” och ”Call me Little Sunshine” (inte så soligt som det låter eftersom Lilla Solskenet är Lucifer) är skrivna med Max Grahn, en av personerna bakom Grammynominerade ”Húsavik” från filmen ”Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”.