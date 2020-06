George Floyds död engagerar USA:s artistelit

Foto: Carlos Giusti/AP/TT

Inom USA:s underhållningselit växer protesterna – och engagemanget – efter att en svart man dött i samband med ett brutalt polisingripande i USA.

Protesterna inom den amerikanska underhållningsindustrin efter den 46-årige George Floyds död i Minneapolis i USA den 25 maj sprider sig nu till teatrarna på Broadway.

Musikalproduktioner som “Hamilton och "Moulin Rouge!" och såväl arbetsgivare som fackföreningar i New Yorks teater- och musikaldistrikt har uttalat sitt stöd för Black Lives Matter-rörelsen, enligt Variety.

"Hamilton skulle inte finnas"

Lin-Manuel Miranda, upphovsmannen till succémusikalen "Hamilton", som handlar om den västafrikanske invandraren Alexander Hamilton som kom till Amerika och blev en av förgrundsgestalterna i den amerikanska revolutionen, har också bett om ursäkt på musikalens officiella Twitterkonto för att han inte visat sitt stöd för rörelsen tidigare.

"'Hamilton' skulle inte finnas utan alla de svarta och mörkhyade artister som skapade och revolutionerade världen genom den kultur, musik och det språk som uttrycks genom hiphop", twittrade han.

Tidigare har bland andra Hollywoodregissören Spike Lee och stjärnor som Jamie Foxx och Timothée Chalamet uttryckt sitt stöd för Black Lives Matter, och också inom musikvärlden växer protesterna. Bland annat uppmanade Beyoncè för ett par dagar sedan sina 147 miljoner följare att skriva under protestlistan change.org, som också stöds av Ariana Grande, Cardi B, Lil Nas X och Jonas Brothers.

The Weeknd donerar

The Weeknd, som under tisdagen skänkte en halv miljon dollar till organisationer som stöttar svarta medborgare, uppmanar nu tre av de stora skivbolagen, Sony, Universal och Warner samt strömningstjänsterna Spotify and Apple, att donera pengar till rörelsen.

"Ingen tjänar mer på svart musik än skivbolagen och strömningstjänsterna. Jag skänkte pengar i går – och uppmanar er att öppet gå ut och donera ett saftigt bidrag", skrev han på sociala medier.

Även Reed Hastings, vd för Netflix, har skänkt en miljon dollar till organisationen och tankesmedjan Center for Policing Equity, som arbetar mot rasism, enligt Variety.