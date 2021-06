Garbage är relevanta i både sound och budskap

Album: No gods no masters

I ”The men who rule the world” konstaterar Shirley Manson att de ”have made a fucking mess”. I mörka BLM-kommenterande balladen ”Waiting for God” frågar hon vad det blivit av oss, mänskligheten. Bandets sjunde album kallar hon en kritik mot kapitalismens kortsynthet, rasism och kvinnohat, men är hård även mot sig själv.