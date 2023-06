Sångaren Holly Johnsons memoarer ligger till grund för filmen om gruppen Frankie Goes to Hollywood.

Historien om det brittiska 80-talsbandet Frankie Goes to Hollywood blir film, rapporterar BBC .

Med hits som "Relax", "Two Tribes" och "The Power of Love" gick bandet från att spela på klubbar till att toppa hitlistorna.