Förbjudna "Ms 45" släpps – 39 år senare

Foto: Columbia Pictures

För 39 år sedan totalförbjöds den amerikanska filmen ”Ms 45” av den svenska filmcensuren.

Under de decennier som gått sedan dess har filmen omvärderats, inte minst av feminister. Nu släpps den för första gången på dvd i Sverige.

– "Ms 45" var före sin tid. Den missförstods helt enkelt, säger filmjournalisten Emma Gray Munthe.

Filmen är ett exempel på det som kallas rape-revenge-filmer, alltså filmer där en våldtagen kvinna hämnas.

”Ms 45”, även känd under namnet ”Hämndens ängel", regisserades 1981 av den då 31-årige Abel Ferrara. Han hade tidigare gjort filmen ”Driller Killer”. Efter ”Ms 45” gjorde han bland annat ”Fear City” och ”King of New York”, innan han med den hyllade ”Den korrumperade snuten” började få högre status.

Beväpnar sig

”Ms 45” handlar om en stum ung kvinna, spelad av 17-åriga Zoë Lund, som en dag vid två olika tillfällen blir våldtagen av två män. Hon beväpnar sig och beger sig ut på New Yorks gator för att – helt enkelt – döda män. När filmen kom till Sverige sade filmcensuren stopp. Den totalförbjöds.

Emma Gray Munthe, som är filmjournalist och konstnärlig ledare för den årliga Bergmanveckan, såg filmen för första gången 2001.

– Jag kände mig uppviglad, säger hon och fortsätter:

– Hela rape-revenge-genren blev missförstådd. Den ansågs enbart handla om mäns våld mot kvinnor, man såg inte att det handlade om kvinnlig hämnd. Det fanns så mycket annat – och mycket grövre – våld som släpptes igenom då. Genren blev missförstådd. Och sedan dess har den omvärderats, det har blivit självklart att tolka den med ett feministiskt budskap.

– ”Ms 45” har inga plågsamma, detaljerade våldtäktsscener, inga kittlande nakenscener. I slutet av filmen klär huvudpersonen ut sig till nunna. I HBO-serien ”Euphoria” finns en scen där en av rollfigurerna klär sig likadant. En kompis frågar ”Ska du föreställa en sexig nunna?” och får svaret ”Nej, jag är Thana i Ms 45”. Och det gör kanske att några som har sett ”Euphoria” också blir sugna på att se ”Ms 45”.

"Ultimata feministen"

Abel Ferrara, senast aktuell på årets Berlinfestival med den sågade ”Siberia”, tycker inte om att uttala sig om sina äldre filmer. Men i en intervju 2013 med filmsajten Rotten Tomatoes sade han:

– Jag växte upp med feministrörelsen. Jag var med hela vägen. Kvinnans befrielserörelse var någonting verkligt för mig. Zoë var 10–12 år yngre än jag, och hon var den ultimata feministen. Hon talade natt och dag om feminismen i filmen. Filmen skrevs av en man, den regisserades av en man, men den spelades av henne. Den kvinnliga delen av filmen finns där, i personen som spelar den.

"Ms 45" hade censurproblem även i en rad andra länder, bland annat Norge, Finland, Nya Zeeland och England.