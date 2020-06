För många personer – för många tidshopp

Foto: Anna-Lena Ahlström

Andra världskriget påverkar in i nutiden, i en debutroman som Maria Ehrenberg tycker är lite svår att hänga med i.

Klar Himmel Roman Författare: Kristin Fägerskjöld – Debut Förlag: Louise Bäckelins förlag

Kristina Fägerskjölds debutroman cirklar kring fyra personers upplevelser i Sverige och England under Andra världskriget. I nutiden och inför ett väntat dödsfall reds en del av trådarna ut. Vi möter bröderna Gustaf och Thomas, deras moder Violet samt kvinnor de kommer att älska. I nutiden får deras barn lära känna sin tidigare okända historia.

Om denna bok finns en hel del gott att säga. Jag tycker författaren lyckas bra med att gestalta de olika tidsepokerna, i synnerhet slår mig miljöskildringen av Stockholm och livet på en förläggning i England under 1940-talet som trovärdiga och genuint intressanta. Här finns fina detaljer som t ex telefonkioskernas utseende, surrogatkaffets smak och det ganska stora begäret efter mat – god mat – som ett samhälle i restriktion utlöser. Jag tänker också på beskrivningen av hur man är klädd och hur kläderna känns på bärarna som en tydlig tids- och känslomarkör.

Historien i sig är också intressant. Vilka val gjorde folk under andra världskriget, vilka ställningstaganden? Violet väljer t ex att återvända till England – lämnar make och ett antal vuxna barn i Sverige – för att kunna vara nära den son som studerar i England. Trots reseförbud och inställda förbindelser tar hon sig dit och blir kvar under hela kriget. Att folk inte kan kommunicera med varandra gör att historiens drivs vidare.

Men framför allt är det en historia om kärlekar som blir av och inte och de åverkningar dessa får in i nutiden. Här finns en del fina scener, och skildringen av ett samhälle i ångest har relevans idag. De flesta av männen är stridsflygare, kvinnorna jobbar i krigsindustrin eller på sambandscentraler och jag tänker att beskrivningen av att ständigt vara orolig för nära och kära är insiktsfullt skildrat. En hel del handlar om kvinnornas situation, hur kriget på ett sätt frigjorde dem och att de inte sedan önskade återvända till ett tidigare levnadssätt. Synvinkeln i boken är ganska ofta kvinnornas, men männen tar stor plats och jag kan inte tycka att det är en bok som fokuserar på kvinnor. Snarare på relationer.

Ska man ge författaren, som för övrigt är utbildad civilekonom och 70-talist, några goda råd inför framtiden är det att arbeta mer med sina tidslager och sitt gestaltande. En hel del är lite för beskrivande skildrat, vi kommer inte in i personernas inre mer än i beskrivningar. Här finns en hel del att utveckla. Att återberätta historien i två tidsplan är inte en dum idé alls, problemet är att det kanske är för många personer, för många tidshopp och detta gör att även jag – en van läsare – har svårt att hänga med i svängarna. ”Vem är vem?” är frågan jag ständigt ställer mig den första halvan av boken.