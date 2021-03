För fullproppat på “Kampen går vidare”

Den tidigare Against me och The (International) noice conspiracy-basisten Inge Johansson som står bakom Gatuplan hyllar punken på “Kampen går vidare”. Med en berättande pratsång, där han verkar vilja knö in så mycket text det bara går, sjunger han om pengar, politik, och blickar tillbaka till när han var ung.