Flummigt och tråkigt av Okay Kaya

Okay Kaya Album; Watch this liquid pour itself Bolag: Jagjaguwar/Playground Alternativ/rock

Hela ”Watch This Liquid Pour Itself” är som att höra någon gå och sjunga för sig själv. Så där i förbifarten. Norska Kaya Wilkins med artistnamnet Okay Kaya får dock in en hel del svart humor i sitt nynnande på sitt andra album. Med låttitlar som Guttural sounds och Psychward så blir det tydligt att det här är åt det skruvade hållet.

Texterna handlar om ja, gutturala ljud, mens, och hur du skalar en apelsin på psykavdelningen. Musiken hoppar mellan r’n’b ballader och långsam discopop och lutar stundtals åt psykedelisk rock, men det mesta lunkar liksom bara på i ett löst tempo och hon sjunger sävligt och nonchalant. Inget krokar tag överhuvudtaget och jag lämnar skivan bakom mig som en flummig och ganska tråkig upplevelse.