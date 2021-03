First Aid Kits Cohenhyllning bränner till rejält

First Aid Kit har samlat gästartister och gjort ett gripande kärleksbrev till Leonard Cohen.

Klara och Johanna Söderberg i First Aid Kit. Foto: Henrik Montgomery/TT

Leonard Cohen gick bort i november 2016. Fyra månader senare framförde First Aid Kit kanadensarens låtskatt under två spelningar på Dramaten. Gästartister, skådespelare, ett åttamannaband och en stråkorkester väver ihop låtar, dikter och brev. Cohen var poet och författare långt innan debutalbumet 1967, så föreställningens teatrala upplägg är lysande i sin dramaturgi. Nina Zanjani och Maia Hansson-Bergqvist citerar Cohens dikter och uppläsningar med inlevelse och en passande skevhet.

Pop First Aid Kit bt bt bt bt bt Album: Who by fire Bolag: Sony

Tidigare hyllningar till Cohen har figurerat i både film- och coverskivor-form. Några exempel är Jennifer Warnes ömsinta “Famous blue raincoat” (1987), Ebba Forsbergs “Ta min vals” (2009), ett par coverskivor där “I’m your fan: The songs of Leonard Cohen ” från 1991 är den klart bästa. Leta bland annat upp R.E.M.:s magnifika version av “First we take Manhattan”. Dokumentärerna “Bird on a wire” och “Marianne & Leonard: Words of Love” har båda visats på tv och är oerhört gripande på sina olika sätt.

Det är att oundvikligt att inte titulera First Aid Kit som “the sisters of mercy” under de här kärleks- och vördnadsfulla kvällarna. Ibland överträffar nästan originalen. Tydligast i “If it be your will” som mynnar ut till en desperat hymn. “Famous blue raincoat” är i mitt tycke en av världens bästa låtar och nervositeten är alltid stor när det är dags för ännu en tolkning av mästerstycket. Maja Francis sjunger sönder en del av detta såriga kärleksbrev, men First aid kit själva och bandets valskomp räddar upp situationen.

First Aid Kits “Who by fire”-projekt bränner ofta till rejält. Annika Norlin låter ensammast i världen i “Hallelujah” där hon i en nedtonad tappning stilfullt uttalar låtens titel på svenska. Frida Hyvönen gör en helt ok version av “Everybody knows” och Emil Svanängen (Loney, Dear) tar sig an “Avalanche” med samma “på liv och död”-approach som alltid.