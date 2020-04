Fiona Apple tillbaka med jazzig underton

Foto: Jack Plunkett

En uppvisning i konsten att utmana sitt sound, utan att tvinga in lyssnaren i ett hörn, skriver BT:s recensent Karin Grönroos om Fiona Apples nya album ”Fetch the bolt cutters”.

Fiona Apple Genre: Pop/Rock Album: Fetch the bolt cutters Bolag: Epic Records

Sett till genomsnittet så är Fiona Apple inte särskilt produktiv. Musiken får ta tid, även om det betyder att många år går mellan skivsläppen. Effektfullt, ur det perspektivet att hon aldrig urvattnar sig själv eller sina koncept, samtidigt som det finns gott om utrymme för kreativ utveckling mellan varven.

Mer än på länge märks detta på ”Fetch the bolt cutters”, Apples femte album i ordningen sedan debuten ”Tidal” från 1996. Här hittar hon fram till ett sound som känns innovativt, experimentellt och självklart på samma gång. Allt tack vare en lekfullt jazzig underton som, tillsammans med repertoarens trygga melodier och berättelser, sammanfattar Fiona Apples uttryck och karriär på ett utmärkt sätt.

Samtidigt som det känns fortsatt relevant att nämna referenser som Tori Amos och Regina Spektor så har Fiona Apple en naturlig plats i nutiden tillsammans med bland andra St. Vincent, Perfume genius, Weyes Blood och Sharon van Etten. Hon bjuder på en uppvisning i att, ännu en gång, utmana sitt sound och musikskapande utan att tvinga in lyssnaren i ett hörn av forcerat och sönderjobbat material. Repertoaren flödar istället fram, i ett jämnt och behagligt flöde, även i de spår som rent tematiskt egentligen inte är så bekväma.

Som i våldtäktsskildringen ”For her” där Apple konstaterar ”Like you know, you should know, but you don’t know what you did? Well, good mornin´, good mornin´, you raped me in the same bed your daughter was born in”. Eller som i “Heavy balloon” där hon utgår från upplevelsen av depression: ”In the middle of the day, it’s like the sun, but the Saharan one. It’s staring me down, forcing all forms of life inside me, to retreat underground”.

Texterna är ofta späckade, men tydliga, och Fiona Apples sång sticker ut på nya sätt. Mycket tack vare oväntade detaljer i arrangemangen som markerar och lyfter orden och deras betydelse. Det är en fin samverkan som också gör det värt att vänta de där åren på varje ny skiva.

Bästa spår: Fetch the bolt cutters, Under the table, Rack of his, Newspaper, Cosmonauts, For her.