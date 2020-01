Fint flöde av svärta och finstämdhet

Sarah Mary Chadwick Album: Please daddy Bolag: Sinderlyn/PGM Genre: Pop

Australiensiska multiinstrumentalisten och konstnären Sarah Mary Chadwick levererar ny musik i rappt tempo. Sedan releasen av debuten ”Sugar still melts in the snow” år 2018 har hon hunnit med ytterligare två album utan omsvep. Den snabba processen avslöjar också en del om soundet, även på den senaste ”Please daddy”.

Varje spår bär ett tätt nät av känsla och nerv och musiken tillåts aldrig stanna upp i onödigt polerade partier. Här varvas istället ett flöde av svärta och finstämdhet. Ibland spretigt och skriande, andra gånger återhållsamt, men hela tiden med en fin närvaro.

Bästa spår: When will death come, I’m not allowed in heaven, Nothing sticks