Finstämt och avslappnat på julkonsert med John Lundvik

Samspelet mellan trumpetaren och hans musikerkollega Marcos Ubeda – som under konserten spelar keyboard – är tryggt. De har trots allt gjort den här julturnén tillsammans i närmre 20 år, om än med olika gästartister. De ger varandra plats att skina i solon och musiken låter självklar. Under årets turné samarbetar de med lokala körer, i Kinna är det Occapella från Ulricehamn som står för stämsången. Och de gör det med bravur.

Årets gästartist John Lundvik har en röst som är len som sammet och kraftfull som en stormvind. När han gör en något jazzig version av “Have yourself a merry little christmas” är julstämningen på topp. Även Marcos Ubedas pianoarrangemang av en blandning julfavoriter – bland andra “Fairytale of New York” och “Carol of the bells” gör att jag nästan kan känna doften av glögg som värms på spisen och höra tomten knacka på dörren. När Magnus Johansson framför “Nessun dorma” står tiden i princip stilla, det är definitionen av pampigt.