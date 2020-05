Filmrecension: Laddat om ett barns död

Foto: Triart

Hur går föräldrar, skolan och ett helt samhälle vidare när ett barn har dödat ett annat barn? Norske Dag Johan Haugerud har skrivit och regisserat ett lågmält och tålmodigt drama om vuxengenerationens tafatthet i en svår kris.

Det händer på bara några sekunder. Klasskompisarna Lykke och Jamie har hamnat i bråk och plötsligt ligger Jamie svårt skadad på skolans fotbollsplan. Tonårspojken förs i väg med ambulans, men hans liv går inte att rädda. De svårt chockade föräldrarna försöker förstå det ofattbara medan skola och myndigheter börjar reda ut vad som har hänt.

I den lilla medelklassförorten till Oslo surrar snart rykten. Syndabockar måste utses. Situationen blir politiskt laddad av att Jamies pappa Per Erik är en framstående politiker i Fremskrittspartiet medan Lykkes mamma Eva är journalist på en vänstertidning. Att skolans rektor Liv, med starka progressiva åsikter, har ett förhållande med reaktionäre Per Erik, och dessutom är syster till läraren Anders, som hade ansvaret för att hålla koll på barnen under rasten, gör knappast situationen mindre pikant.

Dag Johan Haugerud tar sig an den här härvan med milt tålamod. Han presenterar ett stort persongalleri med föräldrar, lärare och släktingar och låter dem berätta historien i långsamma och dialogtunga scener där deras diskussioner speglar publikens tankar. Vad var det egentligen som hände? Vems fel var det? Hur kan vår dotter göra så? Är alla människor kapabla till dödligt våld? Vad fan gör vi nu då? Kameran är för det mesta statisk och lite vid sidan om, som om vi tjuvlyssnar på historien. Ibland kommer vi nära så att vi kastas mitt in i den.

Skådespelarna är överlag riktigt bra. Ella Øverbye får hjärtat att gå i bitar som Lykke, Henriette Steenstrup, som spelar rektorn, lyser upp varenda scen hon är med i. Thorbjørn Harr är perfekt som stelbent politiker långt ut högerkanten, men som aldrig blir någon karikatyr. Mest av allt är han en pappa som är förlamad av sorg.

Det här en film om skuld och om vuxengenerationens svek. Om hur tafatta föräldrar och lärare famlar och misslyckas – trots alla krisplaner och fina värderingar. Om hur de är för upptagna av sig själva för att låta barnen komma till tals. I scenerna finns också ett slags skev Ruben Östlundsk humor. Den där sortens ofrivilliga komik som uppstår när vuxna människor inte riktigt vet hur de ska bete sig i pressade situationer och misslyckas med att hålla på de sociala koderna. Det ger känslan av en förlåtande ton mot rollfigurerna och det svåra som de ställs inför och gör det lättare att ta del av en så mörk historia.