Fares visade upp nästa spel

Foto: Gustav Sjöholm/TT

Svenska Hazelight och Zoink fick stor uppmärksamhet när speljätten EA visade vad man har på gång den närmaste tiden.

EA satsar mycket på spelande över plattformsgränserna framöver.

Speljätten EA hade en hel del nytt att bjuda på under sin videopresentation EA Play Live. Ett stort sjok av den 50 minuter långa presentationen handlade om två nya svenska titlar inom det så kallade EA Originals.

Svenske Josef Fares och hans Hazelight arbetar på sin tredje titel som kallas "It takes two". Som hans tidigare titlar "Brothers: A tale of who" och fängelserymmarspelet "The way out" bygger "It takes two på samarbete.

Berättelsen handlar om en flicka som inte vill att hennes föräldrar ska skiljas, så hon skapar två lerfigurer som väcks till liv.

Josef Fares beskriver det som en galen berg- och dalbanetur, och spelet släpps nästa år.

"Moderna budskap"

Göteborgsstudion Zoink ger sig in i en märklig gotisk värld med "Lost in random". Även här handlar det om en liten flicka, assisterad av en levande tärning som ger kraften att förändra saker i världen.

– Det är en berättelse om att växa upp, som utspelar sig mot bakgrund av en mystisk värld. Men det har en del moderna budskap som är relevanta för vår värld just nu, säger regissören Olov Redmalm i presentationen.

Även kommande "Star wars: Squadrons" fick som väntat stor uppmärksamhet, och flera av de flygbara skeppen presenterades, liksom mer om upplägget kring ensam- och flerspelarlägena.

Samarbete fortsätter

"Squadrons" kommer att gå att spela över flera plattformar, så kallad cross play. Vilket var ett tema som även återfanns i populära battle royale-skjutaren "Apex legends", som släpps både på spelplattformen Steam och till Nintendos Switch. Från och med i höst kommer det att bli möjligt att spela med och mot andra över plattformsgränserna.

EA fortsätter samarbetet med Steam. Flera spel har redan släppts och fler kommer att dyka upp framöver till distributionsplattformen.

Svenska Dice lyste med sin frånvaro, men under ett kort klipp gick det att ana ett storskaligt slagfält från företagets kommande "Battlefield", som ska innehålla "episka slag i en skala och noggrannhet som aldrig tidigare har skådats".