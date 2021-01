Fantastisk frenesi från London

Charlie Steen (otacksam namnassociation) och hans manskap lyckas klämma in ett universum av frustration på 40 minuter. Deras vener är fyllda med samma experimentella och frenetiska lust som hos The Pop Group, Magazine och The Fall. Shame är dock rakare och mer benägna att klämma in melodier i det kontrollerade kaoset. Det är vresigt, nervigt och passionerat i sin brinnande intensitet. När London-bandet är som bäst styr de snyggt mellan lugnt reflekterande och briljant oväsen som i “Born in Luton” och avslutande “Station wagon”. I ett tröttslaget januari är Shame som en välbehövlig vitamininjektion. De slungar sin postpunk rakt in i solar plexus och “Drunk tank pink” känns redan som ett av vinterns stora album.