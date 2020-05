Familjen i "Conjuring"-huset ska livesända

Foto: Justin Lubin/Warner Bros Pictures/AP

Spökhusfilmserien "The conjuring" utvidgar sitt universum ytterligare. Den 9 maj drar familjen Heinzen, som bor i det alldeles verkliga huset från den första filmen, i gång en livesändning tillsammans med ett gäng experter på övernaturliga fenomen.

Eventet, som kallas för "The house" ska pågå under en vecka och produceras av The dark zone network, skriver Daily Mail. Kameror ska dygnet runt registrera vad som händer i huset och intäkter från de som följer sändningen ska gå till coronavirus-relaterad välgörenhet.

"The conjuring" sägs bygga på verkliga, läskiga händelser, som drabbade en familj som bodde i huset på 1970-talet. De nuvarande ägarna köpte huset i USA-delstaten Rhode Island 2019 och de vittnar om många konstiga incidenter, som de anser handlar om övernaturlig aktivitet, dock inget illasinnat.