Europeiskt kulturliv på knä efter krisen

Fakta

Storbritannien: Teatrarna i London håller stängt juni ut. De brittiska biograferna hoppas få öppna i slutet av juni och biografägarna har uppvaktat regeringen med ett förslag på säkerhetsåtgärder, enligt Variety.

Italien: Italienska museer och bokhandlar tilläts att öppna från den 18 maj. Den italienska regeringen har dock inte angivit något datum för teatrarna. La Scala i Milano siktar just nu på att öppna i september med en föreställning av Giuseppe Verdis "Requiem". Den italienska film- och tv-produktionen återupptas på allvar i juni, enligt Variety. Italienska förläggare beräknar att man har förlorat ungefär 134 miljoner euro under fyra månader, om man räknar in försäljning på bokmässor och i specialaffärer, enligt Associazione Italiana Editori.

Belgien: Museerna öppnade den 19 maj, dock med säkerhetsföreskrifter från regeringen.

Frankrike: Kulturella händelser med en publik på över 5 000 personer kommer att äga rum tidigast i september. Flera museer öppnar från den 2 juni, men för några av de största dröjer det. Musée d'Orsay öppnar den 23 juni, Centre Pompidou 1 juli och Louvren i Paris 6 juli. Bokförsäljningen gick under våren ner med 60 procent jämfört med förra året. Den första veckan efter att bokaffärerna öppnade steg dock försäljningen med 230 procent, enligt AFP.

Spanien: Här har museerna varit stängda sedan mitten av mars. Guggenheimmuseet öppnade den 1 juni och den 6 juni öppnar också Pradomuseet, Thyssenmuseet och Reina Sofia. Förlagsvärlden har drabbats hårt även här – och startar nu kampanjen #TodoEmpiezaEnUnaLibrería, "alltbörjarienbokhandel", för att försöka rädda bokaffärerna.

Grekland: Akropolis och 200 arkeologiska platser har öppnat för besökare. Den 15 juni öppnar också de flesta museer.