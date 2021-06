Ett hypnotiserande musikaliskt äventyr av Hiatus Kaiyote

Sångerskan Nai Palm har en ren och jazzig röst som påminner om Erykah Badu. De kanske bästa låtarna "Chivalry is not dead" och "Get sun (feat. Arthur Verocai)" är exempel på kvartettens genreöverskridande briljans. "Mood valiant" kan vara svår att ta till sig vid första lyssning, men Hiatus Kaiyotes stora konstskicklighet får det komplexa att låta lätt. Ju fler lyssningar, desto mer finns att upptäcka.