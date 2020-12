Essä: Tjocktarmens inre liv fascinerar forskarna

I april 2019 gav den seriösa populärvetenskapliga tidskriften ”Scientific american” ut en e-bok: "The microbiome: Your inner ecosystem". (Mikrobiomet; ditt inre ekosystem). Mikrobiomet är alla de bakterier och andra mikroorganismer (mikrober) en människa (eller ett djur) har i kroppen, främst i tjocktarmen. Lika säkert som att de yttre ekosystemen; hav, skogar, våtmarker är avgörande för liv och hälsa, så är vårt inre mikrobiom det. Inte underligt att frilansjournalisten Amy Fleming satte den tillspetsade frågan ovan som rubrik över en artikel i kvalitetsdagstidningen The Guardian för tre år sen.