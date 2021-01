Essä: Från motsträvig pionjär till kämpaglad

Götabergsskolan i Göteborg var folkskola under Catharina Millers skoltid, nu hyser den Göteborgsregionens Internationella Skola AB.

Jag har alltså gått i en urvalsskola, och känt av inte bara de förmåner utan även de orättvisor som systemet innebar. Grannflickan på landet som var bäst i klassen kunde efter sexan inte få gå på läroverket i stan för att hon måste hjälpa till på gården, medan prästsonen som inte kom in (han var ”ordblind” som man sa på den tiden) skickades till sin moster i en annan stad, där han lyckades komma in på läroverket.

Efter tre år var det dags byta miljö, och jag fick jobb på en landsortsskola. Största skillnaden var att jag hamnat i en traditionellt studieovan trakt. Men det hade sina fördelar: Bygden tog hand om de sina; även de som gick ut med dåliga betyg kunde få jobb, speciellt om de hade högsta betyg i ordning och uppförande. Jag skulle önska att de betygen återinfördes just därför, men också för att de skänkte den arbetsro som är nödvändig för all inlärning. Fast arbetsron stördes förstås ibland. Jag reagerade starkt, kunde inte tro att jag skulle behöva stå där och ryta som den värsta general. (Istället sänkte jag rösten.) Jag var ju anställd för att undervisa! Jag ville ju samla eleverna runt själva ämnet, och därigenom skapa den gemenskap som jag själv uppskattat så under min egen skoltid. (Kalla mig naiv!) Trettonåringar var stora nog att hålla ordning på sig själva lät jag dem veta, och när eleverna en dag var extra stökiga tröttnade jag. Påpekade att det här var min arbetsplats och att deras uppförande aldrig skulle accepteras i yrkeslivet (dit de själva längtade). Nu fick de välja: antingen skärpa sig eller gå till rektor och kräva en ny lärare. Själv marscherade jag iväg till personalrummet för en kopp kaffe. De kom skamset och hämtade mig.