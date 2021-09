Vi förflyttar oss raskt över till Norge på 2000-talet. Min dotter fick skäll på barnavårdscentralen i Oslo för att barnen inte hade ulltöy, utan bomullsunderkläder. Ull som värmer i både torrt och vått skick och dessutom suger upp fukt – vad kunde vara bättre på barnens utedagis? Men jag stickade genser i ullgarn till dem, tröjor som inte behövde tvättas utan bara skakas av i snön eller vädras. I Norge finns det statliga ullstödet kvar, liknande det som drogs in hos oss 1871. Cirka fyra femtedelar av ullen tas om hand och samlas in på någon av landets elva ullstationer som drivs av intresseorganisationer med statligt stöd. Näringen har också ett brett folkligt stöd.

Så vad är problemet? Innan vi ger oss i kast med den dystra verkligheten behöver vi göra en kort historisk tillbakablick (dock inte ända tillbaka till bronsåldern). Under medeltiden blev handeln med ull big business. Från att ha exporterat ullen i obehandlat skick blev England känt som exportör av ylletyg. Efterfrågan var enorm, och alla som ägde ett stycke jord, alltifrån adelsmän till fattigbönder, ägnade sig åt fårskötsel. Till och med abbotar och biskopar började mäta sina rikedomar i får, och mot slutet av 1400-talet hade England blivit en nation av fårfarmare och tygfabrikanter. Att nationens välstånd grundar sig på ullen, symboliseras i parlamentet av ”the woolsack”, den ullstoppade dyna som The Lord Chancellor, alltså finansministern, sitter på.

I Skottland rapporterar man att vägen mellan Loch Long och Loch Loch Fyne har stängts av 34 gånger sedan 2007 på grund av jordras. Det är ett under att ingen omkommit: skadan syns på notan som uppgått till 290 000 pund per år. Men, säger Monbiot, vi ska inte skylla på fårfarmarna, vi ska skylla på dagens lagstiftning som reglerar de bidrag höglandsfårfarmarna är helt beroende av. Enligt bestämmelserna måste marken vara bar, vilket innebär att bönderna själva ser till att avlägsna de buskar och träd som fåren gått bet på. I våra öron låter detta befängt, men skälet förklaras i artiklar på nätet (googla Mombiot + sheep). Där finns rubriker som ”The Hills Are Dead”, ”Sheepwrecked”, ”Why Britain’s barren uplands have farming subsidies to blame”, men även böndernas invändningar. Svaret på frågan i rubriken är alltså ett ”nja”, n:et står alltså för Storbritanniens höglandsfår. I Sverige där fåren betar i inhägnader har vi inte samma problem. Men är ett oreserverat ja för Sverige verkligen korrekt? Jag googlar ”får + miljö” men får bara upp kor, så för säkerhets skull ringer jag upp jordbruksverket. Det blir tyst i luren. Sen kommer det väntade svaret, att antalet djur är så lågt att miljöpåverkan av just det slaget är försumlig (och att metan från de idisslande djuren bryts ner efter tio år).