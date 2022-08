En roman bland många andra

På många sätt är detta en typisk coming of age-roman. Schulze uppfinner egentligen inget nytt, snarare skriver hon vidare på en fin gammal romantradition. Hennes bok utspelar sig på 1980-talet men har mycket gemensamt med kvinnliga utvecklings- och bildningsromaner från början av förra seklet, på många sätt verkar tiden ha stått still. Iris behöver, precis som exempelvis Elin Wägner eller Cora Sandels hjältinnor, bryta sig loss från både sin bakgrund och gängse traditioner för att kunna få agens över sitt eget liv. Och precis som för dem så går vägen via konsten snarare än via kärleken.