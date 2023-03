Elisabeth Åsbrink är girig på livet: ”Jag höll på att dö”

Fakta

Elisabeth Åsbrink

Född: 1965

Bor: Hammarby Sjöstad i Stockholm

Gör: Författare och föreläsare

Aktuell med: ”Mitt stora vackra hat”: en biografi över Victoria Benedictsson”

Priser i urval: Augustpriset för ”Årets svenska fackbok”: ”Och i Wienerwald står träden kvar” (2011). Samma bok fick även Dansk-svensk kulturfonds kulturpris (2013), och Ryszard Kapuściński-priset för litterära reportage (2014). Lettersstedska författarpriset (2017). Torgny Segerstedts Frihetspenna (2017). Lotten von Kræmers pris (2022).

Läser just nu: “Caste: The Origins of Our Discontents av Isabel Wilkersson.

Lyssnar på: Joe Henderson eller Brahms eller Beyonce. Det beror på humöret.

Det skrivs det för mycket om: Överhuvudtaget är journalistiken för fixerad vid storstäder, särskilt Stockholm. Mer om landet i stort och de nordiska och baltiska grannländerna!

Det skrivs det för lite om: Hur bibliotek läggs ner runt om i landet. De senaste 25 åren har tre av tio folkbibliotek försvunnit, vilket motsvarar 20 nedlagda folkbibliotek per år!