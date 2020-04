Elin Wägner mitt i storpolitikens virvlar

Fakta

Född: 1958.

Bor: I Huddinge.

Familj: Fru och tre vuxna barn.

Bakgrund: Grundade tidskriften Arena tillsammans med Håkan A Bengtsson, kulturjournalist och författare till flera fackböcker. Fick stor uppmärksamhet för sin biografi "Herbert Tingstens sista dagar" som också blev pjäs på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Den förra boken, "Är vi framme snart?" nominerades till Augustpriset.

Läser just nu: "'The unsettling of Europe', en bok om migrationens historia i Europa efter 1945, och sedan ska jag för femtioelfte gången börja läsa Joan Didions 'Lagt kort ligger' som är en av mina favoritböcker".