Dyster konsertsommar för svenska nöjesparker

Det ser mörkt ut för konsertverksamheten i landets nöjesparker i sommar. Alla konserter med såväl svenska som internationella artister har ställts in.

Under måndagen meddelade inrikesminister Mikael Damberg att det inte blir något undantag från regeln om folksamlingar över 50 personer för landets nöjesparker under sommaren. Beslutet innebär att exempelvis Liseberg, Gröna Lund och Skara sommarland kommer att hålla stängt medan Kolmården, Astrid Lindgrens värld och Furuvik till viss del håller öppet – men vad gäller sommarens konsertverksamhet ser det fortsatt dystert ut för alla de svenska nöjesparkerna.

Liseberg meddelade redan i slutet av maj att man antingen avbokade eller ställde in de kommande sommarkonserterna, vilka då sammanlagt uppgick till ett 70-tal. Från Gröna Lunds sida var man först mer optimistisk och sköt fram till och med sista juli – men meddelade den 11 juni att man beslutat att helt ställa in säsongen. Beslutet gällde såväl den rena konsertverksamheten som de barnföreställningar och danskvällar som vanligtvis anordnas i nöjesparken under sommaren.

Inga konserter på Furuvik

Annika Troselius, informationschef på Parks and Resorts, som äger Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara sommarland, säger till TT att man redan före dagens besked inte påverkar planerna – eftersom man redan hade ställt in.

– Dagens besked påverkar inte vår konsertverksamhet i parken. Redan i juni beslutade vi att vi inte kommer att anordna några konserter under 2020.

Från Furuviks sida försöker man nu istället att boka om de konserter som planerades under 2020 till 2021.

Många artister drabbade

Artister som tvingats ställa in sina konserter är bland andra Disturbed, Faith No More, John Legend, Gwen Stefani, Ace Frehley och Pixies, som skulle ha spelat på Gröna Lund. Detsamma gäller Tom Jones och Einstürzende Neubauten, som skulle ha spelat på Liseberg.

Även nöjesparken Tivoli i Köpenhamn, som öppnade sina åkattraktioner med nyinförda coronarestriktioner i början av juni, har ställt in sina planerade konserter under hela sommaren.