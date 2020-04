Dubbelt dystopiskt från Nine Inch Nails

Nine Inch Nails Ghosts V: Together Ghosts VI: Locusts Bolag: The Null Corporation Genre: Instrumentalt/Ambient

”Although each of us define ourselves as antisocial-types who prefer being on our own, this situation has really made us appreciate the power and need for CONNECTION.” skriver Nine Inch Nails som släppt två album gratis via sin sajt. Som så många andra vacklar duon mellan hopp och förtvivlan – vilket speglas på de olika skivorna. Det blir inte, som ”Ghosts: I–IV” 2008, ett soundtrack för dagdrömmar. Filmiska och mjukare ”Ghosts V: Together” med låtar som ”Together”, ”With faith” och ”Hope we can again” menar de är för när det känns som om det kan bli okej. ”Ghosts VI: Locusts” kontrasterar med ”Trust fades”, ”Your new normal” och ”Turn this off please”. Den är rentav dystopisk emellanåt.

Jag uppskattar tanken och inser behovet.