Dinosaur Jr gör fortfarande undersköna melodier

Slackerrockens konung J Mascis blandar fortfarande Neil Young-doftande distkaskader med undersköna popmelodier. Han har alltid varit lika förtjust i The Cure som i Iggy And The Stooges. Han är också en konstant. Han vänder och vrider på sina melodier och lyckas mirakulöst nog hitta nya varianter av samma mynt. Massachusetts-trion har gjort sitt mest lättillgängliga och lekfulla album sedan comebacken för 15 år sedan. Kanske har Kurt Viles involverande kastat nytt ljus över trion. Som alltid så dyker det upp ett par låtar som blir omedelbara klassiker i bandets katalog. Den här gången stavas de "I expect it always" och “I ain’t”. "Sweep it into space" är inte en av bandet bästa, men deras konsekvens och envetenhet gör dem till en pålitlig indierock-motsvarighet till AC/DC.