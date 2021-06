Broney Skogström: Den svenska konstens glömda flyttfågel – Tyra Lundgrens konstvärld

Tyra Lundgren var en konstnärinna med stort K – denna kvinnliga konstnär i en mansdominerad bransch var en ovanlig begåvning. Broney Skogström tecknar hennes porträtt.

Konstnären Tyra Lundgren vid ett av sina verk. Arkivbild från 1965-04-08. Foto: TT

Hur ska man skriva om en kvinna som valde den grekiska gudinnan Pallas Athena, vishetens gudinna, som sin symbol? Athena har förblivit jungfru och hennes attribut som symboliserade vishet var ugglan och ormen, hennes trogna följeslagare var segergudinnan Nike. Tyra Lundgrens liv vittnar om liknelsens betydelse. Utan tvekan har hon varit en betydelsefull konströst av sin epok, hennes konst är och förblir med oss och trollbinder oss. Dock förstår man i det skarpa ljuset av vår samtid att Tyra Lundgrens konstnärskap nästan har fallit i glömska, även om hennes konstverk dyker upp på olika auktioner och ej för obetydliga belopp.

Tyra Lundgren var född 1897. På hennes barndoms samskola på Djursholm förmedlades kunskaper på ett seriöst sätt. Bland lärarna fanns Else och Natanael Beskow och Alice Tegnér, till skolkamraterna hörde Estrid Ericson, grundare av Svenskt Tenn. Tyra Lundgrens mästerligt skapade porträtt av Estrid Ericson pryder idag en av väggarna på Nationalmuseum i Stockholm.

Hon utbildade sig vid olika ansedda läroverk hemma i Sverige och i Europa, Konstfack 1914–1918, Kungliga Konstakademien 1918–1922, samtidigt som Tyra Lundgren under dessa år vistades i Wien där hon gick i lära hos skulptören Anton Hanak och i Paris hos den store kubistiske målaren, träskulptören och träsnidaren André Lhote. I sin konst var Lhote mycket inspirerad även av impressionister och fauvister, vilket måhända lämnade sina spår i Tyra Lundgrens senare sökande efter eget vägval inom konst och bidrog till att hennes ”fågelsignum” uppstod.

Människoöden liksom vägar korsas och går isär. Två stora namn stakade ut Tyra Lundgrens bana mellan syd och nord – Finlands Alvar Aalto och Italiens Paolo Venini som tillhörde samma generation. Medan Alvar Aalto är världsberömd och Paolo Venini än idag betraktas som den italienske glaskonstens guru, förblir svenskan Tyra Lundgren med sin mångsidiga talang mest känd inom en kunnig samlarkrets och sina trogna biografer.

Konstvetaren och experten i ämnet Marika Bogren har skrivit en utmärkt biografi över Tyra Lundgren där hon insiktsfullt har uppdelat hennes konstnärskap i kapitel om konstnärinnans olika artistiska roller som målare, tecknare, keramiker, skulptör, glaskonstnär, textilformgivare, grafiker, konstkritiker, författare. En människas liv skulle inte räcka till med att ta upp alla dessa utmaningar men Tyra Lundgren hade en väldig drivkraft. Hon var en världsmedborgare och en sann europé som vigde sitt långa liv åt arbete i flera europeiska länder. Förutom Sverige verkade hon i Italien, Frankrike, Finland.

I början av 1900-talet var den unga Tyra Lundgren en sökande själ i en labyrint av konsttraditioner. Och hon blev en europeisk konstvagabond i samklang med titeln på hennes första bok. Hennes produktion är glädjefull och färggrann, hon skapar färgernas symfoni! Det känns även som om hon i sina verk söker att vara både romantisk och tankfull. Från och med 1930-talet firas hon allt oftare hemma i Sverige och internationellt, hon deltar i olika utställningar i Stockholm, Paris, Bryssel, Barcelona, London, även USA och Mexico.

Keramik och glaskonst – begreppen, kunskapen och hantverkarnas skicklighet var kända sedan årtusenden tillbaka, men i mitten av 1900-talet blir de till ett område för nya konstnärliga experiment. Sverige med sin långa tradition inom keramik och särskilt glaskonst är då en av världens mest uppfinningsrika formgivarnationer.

Tyra Lundgren var inte ensam om att prova nya vägar inom den dekorativa konsten. Men till skillnad från hennes stora manliga kolleger som oftast arbetade livet ut i Sverige vågade hon ta steget och erbjuda sin konst till utländska företag. Visst formgav hon glas för det anrika svenska företaget Reijmyre, visst ställde hon ut på Svenskt Tenn i Stockholm, visst gjorde hon stor succé på en personlig utställning i Stockholm där hon presenterade vaser skapade för Kosta. Men samtidigt arbetar hon för Riihimäkiglasbruket i Finland, skapar serviser för Mosers glasmanufaktur i Karlsbad, Böhmen och förblir under åren 1931–1939 knuten till den världsberömde franska porslinstillverkare Sèvres i Paris. Hemma hamnar hon i skuggan av etablerade herrkollegor som Edvin Öhrström, Edward Hald, Wilhelm Kåge, Vicke Lindstrand, Simon Gate... Utanför hemlandets gränser var det hon som förde med sig svenska linjer och färger inom keramik och glasverk.

Hennes verk var representerade på Venedigbiennalen 1932 och Milanotriennalen 1933. Hon publicerade även artiklar om den dekorativa europeiska konsten i tidskriften Form, en ansedd designtidning grundad 1905 som ges ut än idag.

När Tyra Lundgren året 1936 träffar Paolo Venini i Milano är hon således ett välkänt namn på den europeiska konstscenen. Venini är vid denna tidpunkt kanske den främste artisten inom glaskonstens vagga Venedig med sitt berömda glasrike på Muranoön. De närmade sig varandra i sin konstutövning utan att vara medvetna om det. Idag känns det att deras möte var förutbestämt när deras banor korsades vid av Paolo Venini grundade fornace (glasugn). I början var de två försiktiga med att komma varandra närmare. Det var öppenheten för en annan kultur än sin egen som blev för dem en gemensam nämnare. Paolo Veninis affärsintresse att komma ut på den skandinaviska marknaden gjorde honom mer och mer angelägen att samarbeta med Tyra Lundgren. För att vem skulle vara en bättre ambassadör för honom än den svenska konstnärinnan med en välkänd, stark röst i Europa?

I sin artikel The paths of Paolo Venini and Tyra Lundgren skriver Howard J Lockwood om Veninis och Lundgrens konst och engagemang innan de två konststorheternas vägar korsades. De engagerade sig i nätverkande på var sitt håll, Venini i konstmagasinet Il Labirinto och Tyra Lundgren i Valori Plastici i Rom. Hon var långt före sin tid när hon var med och byggde upp ett diskussionsforum för konstnärer. Båda tidskrifterna, Il Labirinto och Valori Plastici, tog upp frågor rörande samtida konst och dess förnyelse. Lundgrens nätverk var avgörande för henne i den mån att hon insåg vikten av att inte vara endast konstskapare men även konstkritiker och började pröva sina vingar inom journalistik och så småningom som bokförfattare. Hennes första bok ”Lera och eld – ett keramiskt vagabondage i Europa” utkom 1946.

Idag tycks det vara oväntat att Paolo Venini redan under tidigt 1920-tal hade en, med dagens ögon sett, modern strategi i frågan om hur man skulle driva en framgångsrik glastillverkning efter åren av industriell avmattning i Europa. Han satsade på internationell måttstock, hög kvalitet och skapande av ett brett, välfungerande nätverk. Kort sagt, han satsade på en kvinnlig framgångsrik konstnär i en mansdominerad värld – en katt bland hermelinerna… För 1920–30-talets Italien var det en revolutionerande attityd.

Tyra Lundgren föreläser på italienska glasutställningen på Nationalmuseum. Stockholm 1943-05-01 Foto: SvD/TT

Tyra Lundgren var djupt rotad i egen personlighet men även i sin svenskhet. Murano blev hennes Sturm und Drang-period. Hon var ypperligt produktiv och var avgörande för Paolo Veninis, hela Vetri Muranesi Veninis succé och för Muranoglaskonstens utveckling. Hon gjorde hans namn välkänt i hela Norden. Och hon var den första kvinnan som erövrade en legitim plats inom italiensk glaskonst.

Under hela denna period delade Tyra Lundgren sin tid mellan Rom och Paris men inledde även ett samarbete med det finska företaget Arabia som ägdes av Rörstrand. Det var under tiden på Rörstrand hon skapade de idag så omåttligt populära serviserna Läckö och Palma. Under åren 1929–1930 var hon konstledare för Rörstrand-Lidköping-Arabia. Denna samverkan framskred till 1937. Efter andra världskrigets utbrott lämnade Lundgren sin studio i det ockuperade Paris, en studio hon hade grundat 1929, för att flytta hem till det neutrala Sverige.

Naturen är Tyra Lundgrens mentor, inspirationskälla och arbetsmaterial. Hennes signatur och idag så eftertraktade samlarobjekt är fågelpjäser, ömsom rörande realistiska, oftast i stengods, ömsom djärvt abstrakta i Muranoglas. Jordfärgade eller brokiga fantasifåglar var under många år hennes favoritmotiv och gjorde henne berömd. Duvor återfinns på hennes glas som hon skapade för Kosta. Textilmönster Strelizior och duvor och Solrosor som hon ritade för Licium, ateljé för kyrklig textil och NK:s textilkammare, är en annan av hennes naturinspirerade skapelser.

Idag är Tyra Lundgrens glaspjäser representerade på bland annat Nationalmuseum i Stockholm, Norrköpings konstmuseum, Kalmar konstmuseum, Gotlands Museum. På Victoria och Albert museum för formgivning och dekorativ konst i London.

Stengodsrelief från St. Sigfrids kyrkogård i Borås. Foto: Broney Skogström

Även Borås har funnits på Tyra Lundgrens konstkarta. På St: Sigfrids kyrkogård i Hoppets kapell hänger en gobeläng från 1943, ett handvävt konstverk av henne, med motivet ur Uppenbarelseboken. Och sedan 1944 kan man på en av väggarna vid entrén till Hoppets kapell beskåda Lundgrens fantastiska stengodsrelief Livets rikedom med hennes mångomtalade fåglar.

Men i en utställningskatalog 1978 medger hon att hon inte ville identifieras endast med fåglar och blommor. Tyra Lundgrens monumentala och mycket mäktigt utförda stengodsreliefer pryder olika offentliga miljöer, Ellen Key i helfigur från 1947 på Nationalmuseum i Stockholm. Stengodsreliefen Märkeskvinnor eller Svenska föregångskvinnor, även den från 1947, återfinns på Frans Schartaus gymnasium i Stockholm. I detta kraftfulla verk avbildas 14 framstående svenska kvinnor, bland andra Ellen Key, Märta Måås-Fjetterström, Selma Lagerlöf, Elin Wägner, Heliga Birgitta, Fredrika Bremer, och Greta Garbo. Med ”drottningen av mattor” Märta Måås-Fjetterström kom Tyra Lundgren i kontakt 1937. Tillsammans skapade de textilier och ett decennium senare ristade hon Måås-Fjetterströms stengodsrelief som idag finns i Båstad. Om sin vän skrev Lundgren senare boken ”Märta Måås-Fjetterström och väv-verkstaden i Båstad”.

Under hela sin karriär fortsatte hon vid sidan om formgivning att måla. Hon ville lära sig hos ”de stora”, så som Anders Zorn, som hon beundrade för ”hans vidunderliga skicklighet och förfining i färgen”. Hennes landskapsbilder, stilleben, porträttmåleri, djupt psykologiska självporträtt är karaktärsnära och stämningsfulla. Den sidan av hennes talang kvarstår att upptäcka, att uppskatta.

Året 1949 skaffade hon en gård i Fide socken på Gotland. Och det är till Gotlands Fornvänner som Tyra Lundgren testamenterade en stor del av sitt konstarv – idag en värdig del av Gotlands museum.

Förutom den redan nämnda noggranna skildringen av hennes liv och konst av Marika Bogren har det genom tiden efter hennes bortgång 1979 skrivits ytterst sparsamt om denna fascinerande kvinna i en mansdominerad värld.

Om vi ser på hennes konstnärskap i dess helhet blir man lätt hänförd av dess rikedom. Modigt tog hon sig an den svåra utmaningen att besegra materialets motstånd. Kanske var hon Sveriges sista universella konstnärinna. Idag kan man märka att Tyra Lundgrens konst upplever sin renässans. Priser på hennes verk stiger. Intresset för henne föds ånyo både hemma i Sverige och utomlands. Liksom sina fåglar har hon under sitt långa liv flugit från land till land, från en konstgren till en annan och alltid var hennes skapande förmågas vingar fria.

Broney Skogström, Fil.dr., docent

