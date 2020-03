De unga debutantpristagarna: Från klimatkris till Gulag

Fakta

● Är Borås Tidnings skrivartävling för ungdomar födda mellan 2000 och 2003. Priset delas ut under debutantaftonen den

5 mars på Borås Stadsteater. Priset är 5000 kronor till vinnaren samt 2500 kronor var till de båda andrapristagarna. De tre vinnande novellerna publiceras i BT.

● Under debutantaftonen delas även Borås tidnings Debutantpris ut till en författare som släppt sin debutbok under 2019. Fem författare är nominerade och på plats under kvällen. Galan har gratis inträde.