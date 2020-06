De Niro och Isaac klara för "Armageddon Time"

Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Robert De Niro, Oscar Isaac, Anne Hathaway och Donald Sutherland kommer att medverka i filmen "Armageddon time", som regisseras av James Gray, skriver Variety. Sedan tidigare står det klart att Cate Blanchett spelar en av huvudrollerna.

Filmen baseras på James Grays egna barndomsminnen – en uppväxtskildring som utforskar vänskap och lojalitet i en värld där USA är berett att välja Ronald Reagan till president.

De Niro och Hathaway arbetade senast ihop i komedin "The intern" från 2015. De Niro är även aktuell för Martin Scorseses kommande film “Killers of the Flower Moon.”

Tidigare i veckan stor det klart att Oscar Isaac spelar en av rollerna i "London", som baseras på en berättelse av den norska författaren Jo Nesbø.