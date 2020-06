De är klara för Roskildefestivalen nästa år

Fakta

Tyler, The Creator

Thom Yorke Tomorrow'a Modern Boxes

Africa Express Presents in C Mali

FKA Twigs

Floating Points

Mayhem

Moses Sumney

Thomas Helmig

TLC

The Whitest Boy Alive

AK Dan Gwang Chil

Cate Le Bon

Chai

Danish String Quartet & Dreamers' Circus

Girl in Red

Gyedu-Blay Ambolley

High on Fire

Holly Herndon

Kelly Lee Owens

Land of Kush

Lingua Ignota

The Night Flight Orchestra

The No Ones

Object Blue

Old Man Gloom

Rwyss

Sampa The Great

Seni Reak Juarta Putra

Sicaria Sound

Tarrus Riley featuting Dean Fraser & Black Soil Band

Ustad Saami

Yola