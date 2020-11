Dansglädje och verklighetsflykt från Kylie Minogue

Kylie själv orkar garanterat dansa längre än de 53 minuter som deluxeutgåvan bjuder på, och ägnar till och med en hel låt åt att fråga sig ”Where does the DJ go?” när partyt är över. Vid ett annat tillfälle lovar hon att ta med sin dansgolvsälskling ”where the music never ends”.