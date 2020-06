”Collective” – brutal påminnelse om vikten av oberoende media

Foto: HBO

Utspädda desinfektionsmedel och förljugna politiker. Det är två av ingredienserna i ”Collective”, en omskakande rumänsk dokumentär om korruption och journalistik.

Collective Dokumentär Medverkande: Razvan Lutac, Mirela Néag m fl Regi: Alexander Nanau Visas på: HBO

Vad händer med ett samhälle när korruptionen slagit klorna i det? Den rumänska HBO-dokumentären ”Collective” ställer aldrig frågan rakt ut men besvarar den likväl genom sina skakande exempel på institutionaliserat bedrägeri.

Filmens utgångspunkt är tragedin i Bukarest den 30 oktober 2015, då branden på rockklubben Colectiv efterlämnade 27 döda och nära 200 skadade. Folkliga protester bröt ut mot korruptionen som möjliggjort lokalens öppethållande utan fungerande nödutgångar. Det ledde till regeringens avgång. Ändå var detta bara början på historien.

Med sin dokumentära kamera som ständigt närvarande fluga-på-väggen följer Alexander Nanaus film några journalister som börjar gräva i varför så många patienter från branden dog på sjukhus trots att deras skador inte var livshotande. Ett avslöjande leder till ett annat som leder till en omfattande hälsoskandal med politiker, maffia och sjukhusledningar i en skräckhistoria om utspädda desinfektionsmedel och dödliga bakterier.

Klassiskt murvelarbete blandas med politikers pressträffar, rundabordssamtal med visselblåsare, förfärliga bilder tagna i hemlighet på vanvårdade patienter och, i en bisats, en kvinna som använder sin svårt brännskadade kropp som konstinstallation.

Det är en snårig story men regissören Nanau håller ihop den både känslomässigt och berättarmässigt. En strimma av vacker, vanställd poesi i det grå sammanhanget av grävande journalistik.

”Collective” är en brutal påminnelse om vikten av oberoende media och en ångestframkallande vittnesbörd om de förlamande effekterna i en näringskedja där makten skor sig på medborgarnas bekostnad och sedan döljer sanningen. Vad händer med ett samhälle där korruptionen slagit rot? En sak är i alla fall skrämmande säker, även när en ny hälsominister utses för att rensa upp: den är nästan omöjlig att utrota. Därför ekar en mening i filmen extra starkt, yttrad av den modiga visselblåsare vars ord fungerar både som inspiration och varning. ”If we remain silent, we are complicit”. Om vi förblir tysta, är vi medskyldiga.