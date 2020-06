Clint Eastwoods favoritkompositör död

Foto: Kevork Djansezian/AP/TT

Kompositören Lennie Niehaus, som har skrivit musiken till många av Clint Eastwoods mest populära filmer, är död, uppger Variety.

Niehaus hade en nästan 60-årig karriär inom musikbranschen bakom sig, och inledde sin yrkesbana som altsaxofonist. Han övergick därefter till att arrangera musik och spelade även in ett antal egna jazzskivor innan han började skriva filmmusik.

Det var också kärleken till jazzmusiken som förenade Lennie Niehaus och Clint Eastwood. De träffades under Koreakriget, då Niehaus spelade i ett jazzband på en bar på en armébas, där skådespelaren och regissören stod bakom disken. Under många år skrev därefter Lennie Niehaus musiken till ett stort antal av de filmer Eastwood medverkat i under sin karriär – dels som skådespelare, men framförallt som regissör.

De mest kända är westernfilmen "De skoningslösa", det romantiska dramat "Broarna i Madison County" och "Bird", filmen om saxofonisten Charlie Parkers liv – en film som gav Clint Eastwood en Golden Globe för bästa regi. I "Bird" använde sig Lennie Niehaus av en aldrig tidigare prövad teknik, där han lyckades isolera inspelningar av Charlie Parkers saxsolon från originalbanden och ge dem ett bättre ljud i en modern studio.

Lennie Niehaus blev 90 år.