Clint Eastwood fyller 90 – jobbar som vanligt

Hollywoodlegenden Clint Eastwood fyller 90 år men tänker inte slänga upp cowboyhatten på hyllan för det. Efter en sju decennier lång karriär och över 50 filmer fortsätter den hårdkokte senioren att jobba, både framför och bakom kameran.

"Go ahead, make my day". Den torrt väsande repliken, gravallvarligt framförd bakom en skjutglad Smith & Wesson är en av många snärtiga oneliners som hjälpt till att forma den tuffa persona som följt Clint Eastwood genom decennierna.

Om han inte redan var ikonisk genom sin medverkan i Sergio Leones våldsamma spagettiwestern-trilogi under 1960-talet blev han det i skildringen av den iskalle San Fransisco-polisen Harry Callahan i "Dirty Harry"-serien, som yttrade klassikern ovan.

Eastwood har senare kommenterat serien med att fördöma den "politiska korrekthet" som han menar präglar dagens klimat och tog sin början med just "Dirty Harry" 1971.

– Många tyckte att den var politiskt inkorrekt. Det var precis i början av den era vi är i nu. Vi dödar oss själva, vi har tappat vårt sinne för humor. Men jag tyckte att serien var intressant och att den var djärv, sa Clint Eastwood vid ett filmseminarium i Cannes 2018.

Från b-filmer till Oscarsgalan

Att han befann sig där i Cannes, på toppen i filmens näringskedja, visar vilket rejält kliv han tagit från b-films-starten med westerns och krimserier. I början togs han inte riktigt på allvar som skådepelare men det ändrade sig med tiden, inte minst när han regidebuterade med den lyckade thrillern "Mardrömmen" 1971.

Det är också som regissör han har nått de riktigt stora framgångarna. Hans mest hyllade är westernfilmen "De skoningslösa" (1992), som gav honom en Oscar för bästa regi och bästa film samt boxningsdramat "Million dollar baby" (2004), som upprepade den dubbla Oscarsbedriften.

Lustigt nog har han nämnt Sergio Leone och "Dirty Harry"-regissören Don Siegel som två viktiga regimentorer – den förste för sitt annorlunda sätt att se på filmkonsten och den andre för sin effektivitet.

När Clint Eastwood firar sin 90-årsdag på söndagen kan han också se tillbaka på höjdpunkter som den romantiska "Broarna i Madison County" (1995), mordmysteriet "Mystic river" (2003) och andra världskrigsskildringarna från 2006 – "Flags of our fathers" och "Letters from Iwo Jima".

Kritik för kvinnoroll

För tillfället har han inget känt projekt på gång men tidigare i år regisserade Eastwood dramat "Richard Jewell", som handlar om den verklige säkerhetsvakten Richard Jewell vid OS i Atlanta 1996. Filmen mottogs med blandad kritik och Eastwood möttes av en backlash över hur en verklig kvinnlig tv-journalist skildras. I filmen byter hon till sig FBI-hemligheter mot sex, vilket inte ska ha hänt i verkligheten.

Så sent som 2018 spelade han själv huvudrollen i "The mule", som handlar om en pensionerad hortonom med stökigt privatliv och som extraknäcker som kurir för knarkmaffian i Chicago. Det är en av Eastwoods mer ojämna insatser, inte minst skaver bilderna där han, 88 år gammal, dansar med bikiniklädda tjejer på poolparty och sedan bjuder in dem till sitt hotellrum. Samtidigt innehåller filmen också en fin ansats av en man, som varit avstängd i sina känslor och ständigt svikit sin familj, att i sista stund rannsaka sig själv.

"Hatar sin födelsedag"

Clint Eastwoods eget privatliv är mest känt för att ha innehållit många kvinnor – och många barn, både inom och utom äktenskapen. En dotter visste han inte ens om att han hade förrän hon hörde av sig i 30-årsåldern. Om de anhöriga dyker upp på födelsedagen får de ta det lugnt med firandet. I en intervju med "Access Hollywood", som AFP refererar till, säger hans son Scott Eastwood att dagen ska firas väldigt lågmält.

– Vi får smyga in tårtan, utan tvekan. Han kommer inte att tycka om det, säger han.

Dottern Alison Eastwood har i en intervju med tidningen Closer sagt att fadern förmodligen inte vill uppmärksamma födelsedagen alls.

– Han hatar sin födelsedag, jag tror att han bara vill jobba och njuta av livet men jag tror inte att han vill fira, vi får se hur det blir.